В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись три фуры
В результате аварии пострадали двое водителей большегрузов.
В результате аварии пострадали двое водителей большегрузов.
8 сентября в 16.10 в Сергиевском районе Самарской области, на 1094-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись три фуры.
Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля МАЗ 1974 года рождения, двигаясь со стороны города Уфы в сторону города Самары, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Рено. В результате удара большегруз Рено под управлением 58-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Вольво.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали двое водителей большегрузов — Вольво и Рено.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД оперативно организовали реверсивное движение на указанном участке автодороги.
В настоящий момент движение в месте аварии полностью восстановлено, сообщает