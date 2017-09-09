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10:33 (мск), источник: НИА Самара

В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись три фуры

В результате аварии пострадали двое водителей большегрузов.

8 сентября в 16.10 в Сергиевском районе Самарской области, на 1094-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись три фуры.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля МАЗ 1974 года рождения, двигаясь со стороны города Уфы в сторону города Самары, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Рено. В результате удара большегруз Рено под управлением 58-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Вольво.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали двое водителей большегрузов — Вольво и Рено.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД оперативно организовали реверсивное движение на указанном участке автодороги.

В настоящий момент движение в месте аварии полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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