В Сергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись три фуры

8 сентября в 16.10 в Сергиевском районе Самарской области, на 1094-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись три фуры.

Как предварительно установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля МАЗ 1974 года рождения, двигаясь со стороны города Уфы в сторону города Самары, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Рено. В результате удара большегруз Рено под управлением 58-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Вольво.