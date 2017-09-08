Жириновский попросил Бастрыкина отпустить Серебренникова из-под ареста

Источник: РИА "Новости"

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский попросил председателя Следственного комитета России Александру Бастрыкину освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде. Владимир Жириновский Лидер ЛДПР

Об этом лидер ЛДПР написал в обращении председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину (копия обращения имеется у РБК). Ранее Жириновский в эфире «Эха Москвы пообещал поддержать Серебренникова.

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«Мы не знаем всех подробностей дела, но учитывая позицию ЛДПР по либерализации уголовного законодательства, а также поддержку Серебренникова представителями творческой элиты, лидер ЛДПР посчитал правильным обратиться с просьбой изменить меру пресечения», — прокомментировал РБК депутат от фракции «либерл-демократов» Ярослав Нилов. У партии нет опасений, что при изменении меры режиссер окажет давление на свидетелей, подчеркнул Нилов.

Серебренникова подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011—2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Серебренникова задержали 22 а​вгуста, на следующий день его отправили под домашний арест до 19 октября.