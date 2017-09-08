Некогда самый молодой мэр стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник

«Могу подтвердить, что Бойко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело связано с делом Шмелева», — рассказал собеседник.
Депутат ярославской облдумы Сергей Шмелев обвиняется в хищении 22 миллионов рублей, совершенном в 2012 году. Тогда Шмелев был директором строительной фирмы «Радострой», которая прокладывала в городе Ростов водопровод и канализацию. Шмелев известен тем, что являлся потерпевшим по резонансному уголовному делу о коррупции в отношении руководства мэрии Ярославля, в частности, мэра Евгения Урлашова, возбужденному в 2013 году.
Юрий Бойко на момент совершения преступления, в котором обвиняют Шмелева, работал мэром Ростова.
На тот момент Бойко являлся самым молодым мэром России, ему было чуть больше 30 лет. В 2013 году он перешел работать в областное правительство, а в 2015 году был назначен замгубернатора.
В конце 2016 года в связи со сменой команды регионального правительства врио губернатора Дмитрием Мироновым Бойко ушел в отставку.