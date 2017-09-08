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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Некогда самый молодой мэр стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник

Бывший замгубернатора Ярославской области Юрий Бойко стал фигурантом коррупционного дела — следствие полагает, что он совершил преступление в бытность мэром Ростова, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

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«Могу подтвердить, что Бойко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело связано с делом Шмелева», — рассказал собеседник.

Депутат ярославской облдумы Сергей Шмелев обвиняется в хищении 22 миллионов рублей, совершенном в 2012 году. Тогда Шмелев был директором строительной фирмы «Радострой», которая прокладывала в городе Ростов водопровод и канализацию. Шмелев известен тем, что являлся потерпевшим по резонансному уголовному делу о коррупции в отношении руководства мэрии Ярославля, в частности, мэра Евгения Урлашова, возбужденному в 2013 году.

Юрий Бойко на момент совершения преступления, в котором обвиняют Шмелева, работал мэром Ростова.

На тот момент Бойко являлся самым молодым мэром России, ему было чуть больше 30 лет. В 2013 году он перешел работать в областное правительство, а в 2015 году был назначен замгубернатора.

В конце 2016 года в связи со сменой команды регионального правительства врио губернатора Дмитрием Мироновым Бойко ушел в отставку.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Родственники Немцова никак не поделят состояние настоящего патриота России в лярд(!!!) "зелени", как пишут... Ау, либерасты - жду ваших комментов...
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