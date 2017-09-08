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19:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция разыскивает мужчину, который ударил ножом студента в Минске

Сегодня примерно в восемь часов утра в милицию сообщили о том, что возле общежития по улице Бобруйской в Минске неизвестный нанес ножевое ранение в шею студенту 1999 года рождения, информирует ГУВД Мингорисполкома.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Предварительно установлено, что злоумышленник личных мотивов или неприязненного отношения к потерпевшему не имел.

Предположительно, злодеяние было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций, которые могли бы привести к такой развязке.

У оперативников есть фото человека, который, вероятно, причастен к преступлению. Его приметы: на вид 25−30 лет, рост около 180 сантиметров. Был во всем черном, при себе имел рюкзак.

ГУВД Мингорисполкома просит тех, кто имеет какую-либо информацию о произошедшем или узнал человека на фото, сообщить об этом по следующим телефонам: (029) 392−45−71, (029) 381−86−03, (029) 775−84−71, (029) 356−02−40, 8 (017) 226−20−93 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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