Милиция разыскивает мужчину, который ударил ножом студента в Минске

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Предварительно установлено, что злоумышленник личных мотивов или неприязненного отношения к потерпевшему не имел.

Предположительно, злодеяние было совершено внезапно, без явных причин и конфликтных ситуаций, которые могли бы привести к такой развязке.

У оперативников есть фото человека, который, вероятно, причастен к преступлению. Его приметы: на вид 25−30 лет, рост около 180 сантиметров. Был во всем черном, при себе имел рюкзак.

ГУВД Мингорисполкома просит тех, кто имеет какую-либо информацию о произошедшем или узнал человека на фото, сообщить об этом по следующим телефонам: (029) 392−45−71, (029) 381−86−03, (029) 775−84−71, (029) 356−02−40, 8 (017) 226−20−93 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.