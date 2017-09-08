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18:38 (мск), источник: РИА Новости

В центре Киева взорвался автомобиль, есть пострадавшие

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, есть пострадавшие.

​​Инцидент произошел между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен, еще один получил повреждения.

Внутри салона была женщина, которую доставили в больницу, уточняет 112.ua.

«Взрыв был очень сильным, мы находились в машине через несколько машин позади взорвавшегося автомобиля и на себе ощутили ударную волну… пострадавшую девушку увезли в больницу», — сообщает корреспондент телеканала, оказавшаяся на месте происшествия.

По сообщениям очевидцев, кроме женщины, в машине находился ребенок, который не пострадал. В автомобиле также видели тело погибшего мужчины.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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