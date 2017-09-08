В центре Киева взорвался автомобиль, есть пострадавшие
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, есть пострадавшие.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Автомобиль взорвался в центре Киева недалеко от Бессарабской площади, есть пострадавшие.
Инцидент произошел между улицами Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен, еще один получил повреждения.
«Взрыв был очень сильным, мы находились в машине через несколько машин позади взорвавшегося автомобиля и на себе ощутили ударную волну… пострадавшую девушку увезли в больницу», — сообщает корреспондент телеканала, оказавшаяся на месте происшествия.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.