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10:38 (мск), источник: Volga News

В Хворостянском районе нашли ребенка, уснувшего в чужом подъезде

В Хворостянском районе полицейские нашли пропавшего ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Родители мальчика обратились к правоохранителям 6 сентября, около 12 часов ночи. Их сын утром ушел в школу и не вернулся. Родственники сначала сами пытались найти ребенка, обзвонили всех знакомых, но безрезультатно.

Поиски мальчика продолжались всю ночь. Полицейские обходили подъезды, подвалы жилых домов, осматривали заброшенные строения.

Утром 7 сентября инспекторы ДПС опрашивали местных жителей, и одна женщина рассказала, что видела спящего мальчика на лестничной клетке в подъезде дома на ул. Первомайской. В результате в этом доме и нашли пропавшего ребенка.

Как выяснилось, утром он ушел в школу, после уроков решил немного прогуляться, но задержался на улице допоздна. Испугавшись, что родители уже уснули и не желая их будить, он решил не возвращаться домой и остался на улице. А когда замерз, мальчик зашел в ближайший подъезд и уснул там.

Сейчас несовершеннолетний находится дома, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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