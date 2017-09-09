В Хворостянском районе нашли ребенка, уснувшего в чужом подъезде

Родители мальчика обратились к правоохранителям 6 сентября, около 12 часов ночи. Их сын утром ушел в школу и не вернулся. Родственники сначала сами пытались найти ребенка, обзвонили всех знакомых, но безрезультатно.

Поиски мальчика продолжались всю ночь. Полицейские обходили подъезды, подвалы жилых домов, осматривали заброшенные строения.

Утром 7 сентября инспекторы ДПС опрашивали местных жителей, и одна женщина рассказала, что видела спящего мальчика на лестничной клетке в подъезде дома на ул. Первомайской. В результате в этом доме и нашли пропавшего ребенка.

Как выяснилось, утром он ушел в школу, после уроков решил немного прогуляться, но задержался на улице допоздна. Испугавшись, что родители уже уснули и не желая их будить, он решил не возвращаться домой и остался на улице. А когда замерз, мальчик зашел в ближайший подъезд и уснул там.