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10:57 (мск), источник: Volga News

Самарец, насмерть забивший отца, получил семь лет колонии

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело И., которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 28 февраля 2017 г. подсудимый в квартире на пр. Карла-Маркса после распития спиртного с другом повздорил с отцом и избил его. Пострадавший получил не менее 40 ударов ногами и руками по голове, туловищу и конечностям.

От тяжких травм мужчина скончался в больнице им. Семашко.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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