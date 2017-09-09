Самарец, насмерть забивший отца, получил семь лет колонии
В Самаре суд рассмотрел уголовное дело И., которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, повлекших смерть человека, сообщает
В Самаре суд рассмотрел уголовное дело И., которого обвиняли в умышленном причинении тяжких травм, повлекших смерть человека, сообщает
Как было установлено, 28 февраля 2017 г. подсудимый в квартире на пр.
От тяжких травм мужчина скончался в больнице им. Семашко.
Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.