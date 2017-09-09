Самарец, насмерть забивший отца, получил семь лет колонии

Как было установлено, 28 февраля 2017 г. подсудимый в квартире на пр. Карла-Маркса после распития спиртного с другом повздорил с отцом и избил его. Пострадавший получил не менее 40 ударов ногами и руками по голове, туловищу и конечностям.