В центре Киева взорвался автомобиль

Об этом проинформировала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, пишет УНИАН. Подробностей, впрочем, она пока не сообщила, так как ЧП произошло только-только.

По словам одного из очевидцев, в авто была эта женщина и еще один взрослый человек. После того, как женщину достали из салона, она спрашивала, где ее ребенок. Возможно, он тоже находился в машине.