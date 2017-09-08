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19:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В центре Киева взорвался автомобиль

Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом проинформировала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, пишет УНИАН. Подробностей, впрочем, она пока не сообщила, так как ЧП произошло только-только.

В эфире телеканала 112 Украина тем временем рассказали, что в результате мощного взрыва пострадала женщина, находившаяся за рулем.

По словам одного из очевидцев, в авто была эта женщина и еще один взрослый человек. После того, как женщину достали из салона, она спрашивала, где ее ребенок. Возможно, он тоже находился в машине.

Некоторые СМИ сообщают, что в результате взрыва погиб один человек.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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