В центре Киева взорвался автомобиль
Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.
Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.
Об этом проинформировала
В эфире телеканала 112 Украина тем временем рассказали, что в результате мощного взрыва пострадала женщина, находившаяся за рулем.
По словам одного из очевидцев, в авто была эта женщина и еще один взрослый человек. После того, как женщину достали из салона, она спрашивала, где ее ребенок. Возможно, он тоже находился в машине.
Некоторые СМИ сообщают, что в результате взрыва погиб один человек.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.