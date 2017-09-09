Задержан подельник «каннибала из Арамили»
Подробности убийства и детали спецоперации свердловской полиции.
Подробности убийства и детали спецоперации свердловской полиции.
Силовики в ходе масштабной поисковой операции задержали второго подозреваемого в жестоком убийстве женщины, чей труп был обнаружен на берегу городского пруда в Арамили. С ее обезображенного тела были срезаны икроножные мышцы и порезана грудь.
Как сообщил «АиФ-Урал» источник в силовых структурах, спустя несколько часов после задержания непосредственного убийцы, был задержан и его подельник, помогавший вывозить труп из Екатеринбурга в Арамиль.
Имеющиеся подробности преступления таковы: основной подозреваемым познакомился со своей жертвой в микрорайоне Химмаш накануне преступления. В результате конфликта, произошедшего в одном из общежитий, женщина была убита. Для того, чтобы отвести подозрения и запутать правоохранителей, убийца срезал с ее ног икроножные мышцы. После чего позвонил другу и попросил помочь вывезти труп, предварительно вымытый в ванне санузла общежития, за город. Что и было сделано.
По имеющимся данным, оба преступника дают признательные показания. Решается вопрос об их аресте.
Напомним, что найденное на берегу арамильского пруда обезображенное тело, вызывало панику у местных жителей и в социальных сетях, где распускались слухи, что в Арамили орудует маньяк, на счету которого несколько жертв, в том числе, ребенок.