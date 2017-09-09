Задержан подельник «каннибала из Арамили»

Силовики в ходе масштабной поисковой операции задержали второго подозреваемого в жестоком убийстве женщины, чей труп был обнаружен на берегу городского пруда в Арамили. С ее обезображенного тела были срезаны икроножные мышцы и порезана грудь.

Как сообщил «АиФ-Урал» источник в силовых структурах, спустя несколько часов после задержания непосредственного убийцы, был задержан и его подельник, помогавший вывозить труп из Екатеринбурга в Арамиль.

Имеющиеся подробности преступления таковы: основной подозреваемым познакомился со своей жертвой в микрорайоне Химмаш накануне преступления. В результате конфликта, произошедшего в одном из общежитий, женщина была убита. Для того, чтобы отвести подозрения и запутать правоохранителей, убийца срезал с ее ног икроножные мышцы. После чего позвонил другу и попросил помочь вывезти труп, предварительно вымытый в ванне санузла общежития, за город. Что и было сделано.

По имеющимся данным, оба преступника дают признательные показания. Решается вопрос об их аресте.