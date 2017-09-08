Автомобиль взорвался в центре Киева — погиб гражданин Грузии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Гражданин Грузии Тимур Махаури погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева, сообщили в МВД Украины.

Взрыв прогремел в центре украинской столицы в пятницу вечером: взорвался легковой автомобиль Toyta Camry, в котором находились три человека — мужина, женщина и маленький ребенок.

«Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство… По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле», — сказал пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в эфире украинского телевидения.

По его словам, погибший — гражданин Грузии Тимур Махаури. Шевченко охарактеризовал Махаури как «хорошо известного в криминальных кругах». Представитель МВД отметил, что погибший был связан с «разного рода чеченскими кругами», а в этом году был осужден условно за незаконное обращение с оружием.

Шевченко проинформировал, что женщина, находившаяся в машине, получила серьезные травмы и была госпитализирована, ребенок не пострадал.

Киевская полиция в настоящее время опрашивает свидетелей. Место происшествия оцеплено. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.