Автомобиль взорвался в центре Киева — погиб гражданин Грузии
Погибшим оказался Тимур Махаури, который, по информации украинской полиции, был известен в криминальных кругах и связан с чеченскими батальоном.
Погибшим оказался Тимур Махаури, который, по информации украинской полиции, был известен в криминальных кругах и связан с чеченскими батальоном.
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Гражданин Грузии Тимур Махаури погиб в результате взрыва автомобиля в центре Киева, сообщили в МВД Украины.
Взрыв прогремел в центре украинской столицы в пятницу вечером: взорвался легковой автомобиль Toyta Camry, в котором находились три человека — мужина, женщина и маленький ребенок.
«Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство… По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле», — сказал
По его словам, погибший — гражданин Грузии Тимур Махаури. Шевченко охарактеризовал Махаури как «хорошо известного в криминальных кругах». Представитель МВД отметил, что погибший был связан с «разного рода чеченскими кругами», а в этом году был осужден условно за незаконное обращение с оружием.
Шевченко проинформировал, что женщина, находившаяся в машине, получила серьезные травмы и была госпитализирована, ребенок не пострадал.
Киевская полиция в настоящее время опрашивает свидетелей. Место происшествия оцеплено. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.
Кроме того, столичная полиция и Национальная гвардия усилили патрулирование метрополитена и центра города.