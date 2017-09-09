Количество казахстанцев в зоне действия урагана «Ирма» выясняется

Источник: Kapital.kz

«Четверо граждан Казахстана в настоящее время находятся на связи с Почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике. Им даны инструкции на случай чрезвычайной ситуации из-за урагана “Ирма”», — написал он в Facebook.

Ануар Жайнако уточнил, что тропический циклон движется вдоль островов Карибского бассейна и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация.

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«В этой связи посольства Казахстана в США, в Канаде, консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли “горячие линии” и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана. Рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей и, в случае необходимости получения экстренной помощи, связаться по контактным номерам», — указал представитель МИД РК.

В Доминиканской Республике:

+ 1 809 729 79 87 (Почетное консульство Казахстана в Доминиканской Республике)

Служба экстренной помощи — 911.

В Республике Куба:

+535 869 23 69, +537 206 99 63 (Консул Казахстана на Кубе)

Полиция — 106

Скорая помощь — 104

Пожарная служба — 105.

На Багамских островах:

+44 7770 300 505 (Почетный Консул Казахстана на Багамах)

Служба экстренной помощи — 911, 919, или 112 (для мобильных устройств).

Консульский отдел Посольства Казахстана в Канаде:

+1 613 695 80 55 (внутренний 230, 231)

+1 613 413 98 91

+1 613 981 17 13 (Консул в Оттаве).

В США:

+1 202 232 54 88 (внутренний 121, 127)

+1 202 600 56 05 (Консул в Вашингтоне).