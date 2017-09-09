Количество казахстанцев в зоне действия урагана «Ирма» выясняется
Руководитель
Руководитель
«Четверо граждан Казахстана в настоящее время находятся на связи с Почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике. Им даны инструкции на случай чрезвычайной ситуации
Ануар Жайнако уточнил, что тропический циклон движется вдоль островов Карибского бассейна и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация.
«В этой связи посольства Казахстана в США, в Канаде, консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли “горячие линии” и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана. Рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей и, в случае необходимости получения экстренной помощи, связаться по контактным номерам», — указал представитель МИД РК.
В Доминиканской Республике:
+ 1 809 729 79 87 (Почетное консульство Казахстана в Доминиканской Республике)
Служба экстренной помощи — 911.
В Республике Куба:
+535 869 23 69, +537 206 99 63 (Консул Казахстана на Кубе)
Полиция — 106
Скорая помощь — 104
Пожарная служба — 105.
На Багамских островах:
+44 7770 300 505 (Почетный Консул Казахстана на Багамах)
Служба экстренной помощи — 911, 919, или 112 (для мобильных устройств).
Консульский отдел Посольства Казахстана в Канаде:
+1 613 695 80 55 (внутренний 230, 231)
+1 613 413 98 91
+1 613 981 17 13 (Консул в Оттаве).
В США:
+1 202 232 54 88 (внутренний 121, 127)
+1 202 600 56 05 (Консул в Вашингтоне).
Контактные данные для экстренной связи также размещены на страницах указанных казахстанских загранучреждений в соцсетях.