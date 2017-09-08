В Курске суд признал законным приговор журналистке Ольге Ли за клевету

26 июня 2017 года Ленинский районный суд Курска признал Ольгу Ли виновной в клевете в адрес судьи и приговорил ее к штрафу в размере 90 тыс. руб.

Первоначально Ли была фигурантом двух уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Позже Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления уголовное преследование Ли по ст. 282 УК России, однако продолжил расследование дела о клевете.