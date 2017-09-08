В Курске суд признал законным приговор журналистке Ольге Ли за клевету

Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Роман Лызлов, защищающий журналиста.
26 июня 2017 года Ленинский районный суд Курска признал Ольгу Ли виновной в клевете в адрес судьи и приговорил ее к штрафу в размере 90 тыс. руб.
Таким образом, решение суда вступило в законную силу. Защита просила Ли полностью оправдать.
Первоначально Ли была фигурантом двух уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Позже Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления уголовное преследование Ли по ст. 282 УК России, однако продолжил расследование дела о клевете.