10 лет тюрьмы грозит воронежцу, который дома толкнул свою жену
Женщина упала и ударилась головой.
Женщина упала и ударилась головой.
В Лискинском районе стражи порядка задержали 55-летнего воронежца по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, между ним и его 44-летней супругой 14 июня 2017 года произошел конфликт. В
«Супруг упала на пол. При этом она сильно ударилась головой», — рассказали в МВД.
Сразу обращаться в полицию женщина не стала. Но прошла неделя, женщина почувствовала себя плохо.
«Её госпитализировали в стационар», — отметили в МВД.
Медики сообщили о происшествии правоохранителям. После чего женщина раскатала полицейским о том, что же произошло.
Мужчину задержали. Он находится под подпиской о невыезде. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему светит 10 лет тюрьмы.