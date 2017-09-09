10 лет тюрьмы грозит воронежцу, который дома толкнул свою жену

Источник: Новости Воронежа

В Лискинском районе стражи порядка задержали 55-летнего воронежца по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, между ним и его 44-летней супругой 14 июня 2017 года произошел конфликт. В какой-то момент у себя дома в селе Ермоловка он толкнул жену.

«Супруг упала на пол. При этом она сильно ударилась головой», — рассказали в МВД.

Сразу обращаться в полицию женщина не стала. Но прошла неделя, женщина почувствовала себя плохо. Из-за сильной головной боли обратилась в больницу.

«Её госпитализировали в стационар», — отметили в МВД.