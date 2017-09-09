В Феодосии взорвали авиационную донную мину весом в 1000 кг

«Сообщение о том, что в воде на расстоянии приблизительно 400 м от берега находится подозрительный предмет, напоминающий взрывоопасный, поступило в службу спасения днем. На место для идентификации выехали сотрудники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, а также оперативная группа 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет, как немецкую авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны немецкого производства весом 1000 кг (маркировка LMB-1000), которая находилась в море на глубине 13 м и в 400 м от берега.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РКУ, немедленно были оповещены все городские службы Феодосии, в том числе морской порт для временного приостановления движения судов в зоне проведения операции по обезвреживанию мины. Сотрудники УМВД Республики Крым обеспечили оцепление территории для обеспечения безопасности жителей города.

Дополнительно из зоны операции, прилегающей к пляжной территории, было выведено порядка 200 отдыхающих, на период проведения пиротехнических работ. А также ограничен их доступ в зону проведения операции. Работниками ГИМС было создано ограничение доступа к побережью в радиусе 2-х км.

«Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса было принято решение провести операцию по уничтожению авиационной донной мины на месте ее обнаружения — в воде», — уточнил начальник ГУ МЧС по РК Сергей Шахов.

В 19:00 авиабомба была успешно уничтожена. После подрыва проведено повторное погружение специалистов для визуального обследования территории на наличие иных взрывоопасных предметов. В ходе обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружено.