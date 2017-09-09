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14:18 (мск), источник: Югополис

Жителей Туапсе будут судить за перестрелку в ресторане

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: Югополис

Туапсинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей в возрасте от 20 до 25 лет.

Органами предварительного расследования они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью двух потерпевших.

По версии следствия, ночью 24 июля 2016 года между посетителями ресторана, расположенного в центра города Туапсе, возник конфликт. Трое молодых людей устроили стрельбу. Они произвели 10 выстрелов из травматического и стартового пистолетов, тяжело ранив тех, с кем они ссорились.

После совершения преступления нападавшие скрылись и были объявлены в розыск. Спустя 3 месяца все они были задержаны и арестованы.

Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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