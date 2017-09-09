Девушку во Владивостоке шантажируют интимными фотографиями
Молодая жительница Владивостока обратилась в полицию и сообщила, что она стала жертвой неизвестного вымогателя, сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах.
Молодая жительница Владивостока обратилась в полицию и сообщила, что она стала жертвой неизвестного вымогателя, сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах.
Проживающая на Луговой девушка рассказала, что мужчина требует у нее 15 тысяч рублей, угрожая опубликовать в социальных сетях ее снимки интимного характера.
По словам потерпевшей, угрозы поступали неоднократно, но откуда у вымогателя ее личные фотографии она не представляет. Девушка предположила, что он мог взломать пароли к ее компьютеру и почтовому ящику, а затем похитить интимные снимки.
По факту заявления горожанки стражи порядка начали проверку. Личность вымогателя устанавливается.
Таисия Масина.