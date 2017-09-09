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06:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Девушку во Владивостоке шантажируют интимными фотографиями

Молодая жительница Владивостока обратилась в полицию и сообщила, что она стала жертвой неизвестного вымогателя, сообщил корреспонденту ИА «Deita.ru» источник в правоохранительных органах.

Проживающая на Луговой девушка рассказала, что мужчина требует у нее 15 тысяч рублей, угрожая опубликовать в социальных сетях ее снимки интимного характера.

По словам потерпевшей, угрозы поступали неоднократно, но откуда у вымогателя ее личные фотографии она не представляет. Девушка предположила, что он мог взломать пароли к ее компьютеру и почтовому ящику, а затем похитить интимные снимки.

По факту заявления горожанки стражи порядка начали проверку. Личность вымогателя устанавливается.

Таисия Масина.

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