Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Польша и Турция в ближайшие годы могут быть раздавлены
Названа главная причина смерти во время секса
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
14День знаний в российских школах
01:23 (мск), источник: ТАСС

Роман Селезнев признал вину в кибермошенничестве по обвинениям в штате Джорджия

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество, признался в сговоре с целью электронного хищения денежных средств по обвинениям, выдвинутым против него в Джорджии. Об этом сообщила в пятницу прокуратура этого штата.

По ее данным, Селезнев признал вину в том, что вступил в 2008 году в сговор с целью кибератаки в отношении компании Worldpay, которая является поставщиком для банков онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей.

Видео
Россиянину Роману Селезневу, осужденному в США, могут увеличить срок

Как отмечает прокуратура, Селезнев принимал участие в обналичивании более $2 млн с кредитных карт, доступ к которым был получен в результате хакерского взлома. «Обвиняемый и подготовленная команда хакеров украли более $2 млн из банкоматов по всему миру», — заявил прокурор Северного округа Джорджии Джон Хорн.

Селезнева в апреле приговорили в штате Вашингтон к 27 годам лишения свободы, однако против него возбуждены дела еще в Неваде и Джорджии. Признание россиянином вины, о котором идет речь, последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы Джорджии. Дата вынесения приговора по обвинениям, выдвинутым в этом штате, пока не установлена.

Ранее адвокат Селезнева Игорь Литвак заявил, что срок россиянину могут увеличить из-за выдвинутых против него обвинений еще в двух штатах. По его словам, судьи могут решить, что Селезнев должен отбывать сроки заключения параллельно, однако возможен вариант, при котором они будут суммироваться.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
Один человек погиб при взрыве автомобиля в центре Киева
Лавров отверг требование Киева разместить миротворцев на границе
Новый посол России в США Антонов рассказал о встрече с Трампом
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
В России наступил «день тишины» перед выборами
Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки в США
Явлинский: трансформация России завершилась крахом
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь