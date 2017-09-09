Роман Селезнев признал вину в кибермошенничестве по обвинениям в штате Джорджия

По ее данным, Селезнев признал вину в том, что вступил в 2008 году в сговор с целью кибератаки в отношении компании Worldpay, которая является поставщиком для банков онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей.

Как отмечает прокуратура, Селезнев принимал участие в обналичивании более $2 млн с кредитных карт, доступ к которым был получен в результате хакерского взлома. «Обвиняемый и подготовленная команда хакеров украли более $2 млн из банкоматов по всему миру», — заявил прокурор Северного округа Джорджии Джон Хорн.

Селезнева в апреле приговорили в штате Вашингтон к 27 годам лишения свободы, однако против него возбуждены дела еще в Неваде и Джорджии. Признание россиянином вины, о котором идет речь, последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы Джорджии. Дата вынесения приговора по обвинениям, выдвинутым в этом штате, пока не установлена.