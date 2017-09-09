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07:34 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Три грузовика одинаковой марки столкнулись на МКАД в районе Первомайского проезда

Три грузовых автомобиля одной и той же марки столкнулись на МКАД, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На 106 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех транспортных средств — Hyundai Porter. В результате пострадали два человека», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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