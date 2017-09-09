Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Почему натуральное — не значит полезное
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Похудевшая Пелагея вышла в свет с мужем - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
06:46 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец организовал малолетнюю преступную группировку

Полиция Приморья раскрыла преступление.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний и иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 158 УК РФ (организация и руководство исполнением кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору) 5 эпизодов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу следственного комитета. Перед судом также предстанут шесть несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с августа по сентябрь 2016 года обвиняемый, отбывая наказание за совершение преступлений против собственности граждан, организовал и руководил совершением преступлений на территории города Находка. В преступную группу он привлек 6-х несовершеннолетних юношей, разработал план совместной преступной деятельности. Под его руководством несовершеннолетние обвиняемые совершили кражи из 5 магазинов города Находка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что за ранее совершенные преступления в 2014 году обвиняемый осужден судом и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, обвиняемому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Преступление раскрыто сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На Приморье обрушился град
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Сноуден рассказал, кто ответственен за кибератаки в США
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
Власти Татарстана корректируют языковое обучение в школе
Спорт
Дзагоев открывает таланты: Жамалетдинов принёс 3 очка ЦСКА ЦСКА впервые после дерби со «Спартаком» победил в Премьер-Лиге
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь