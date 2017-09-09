Приморец организовал малолетнюю преступную группировку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний и иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 158 УК РФ (организация и руководство исполнением кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору) 5 эпизодов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу следственного комитета. Перед судом также предстанут шесть несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с августа по сентябрь 2016 года обвиняемый, отбывая наказание за совершение преступлений против собственности граждан, организовал и руководил совершением преступлений на территории города Находка. В преступную группу он привлек 6-х несовершеннолетних юношей, разработал план совместной преступной деятельности. Под его руководством несовершеннолетние обвиняемые совершили кражи из 5 магазинов города Находка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что за ранее совершенные преступления в 2014 году обвиняемый осужден судом и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. За вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, обвиняемому грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.