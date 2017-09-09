На приморской трассе загорелся междугородний автобус

В Приморье сегодня ночью, 9 сентября, загорелся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Рудная Пристань — Терней. Всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать. Пострадали водители машины, которые тушили пожар самостоятельно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях. По информации от пресс-секретаря главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаила Исаметова, автобус двигался по маршруту Рудная Пристань — Терней. Данные о возгорании поступили в дежурную часть ночью 9 сентября в 4:55.

«В 5:05 прибыли на место происшествия, в 5:07 пожар был локализован, в 6:38 произошла полная ликвидация. Площадь пожара составила два квадратных метра. Двое пострадавших: водители автобуса тушили пожар своими силами и, как следствие, обожгли руки. Они не стали вызывать пожарных, сообщение о происшествии поступило от очевидцев, которые следовали по той же трассе», — рассказал корреспонденту агентства Михаил Исаметов.