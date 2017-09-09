Налетчики на западе Москвы избили строителей и похитили у уборщицы три доллара

В полицию от граждан поступила информация о мужчине в крови по адресу Мичуринский проспект, дом 22. Сотрудники, прибыв на место, выяснили, что трое неизвестных, угрожая похожим на монтировку предметом, нанесли телесные повреждения двоим строителям организации.

Преступники похитили у женщины-уборщицы рюкзак, где находились 3 доллара и 300 рублей.

Одного из потерпевших доставили в больницу с открытыми переломами голени и локтевой кости, а также переломом костей носа. Другой от госпитализации отказался.