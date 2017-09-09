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05:20 (мск), источник: Мослента

Налетчики на западе Москвы избили строителей и похитили у уборщицы три доллара

На западе столицы неизвестные совершили разбойное нападение на двоих строителей и уборщицу. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

В полицию от граждан поступила информация о мужчине в крови по адресу Мичуринский проспект, дом 22. Сотрудники, прибыв на место, выяснили, что трое неизвестных, угрожая похожим на монтировку предметом, нанесли телесные повреждения двоим строителям организации.

Преступники похитили у женщины-уборщицы рюкзак, где находились 3 доллара и 300 рублей.

Одного из потерпевших доставили в больницу с открытыми переломами голени и локтевой кости, а также переломом костей носа. Другой от госпитализации отказался.

Задержаны двое безработных граждан 1994 года рождения, которые изобличены в совершении преступления. Против них возбудили уголовное дело о разбое. Полиция разыскивает третьего участника налета.

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