Налетчики на западе Москвы избили строителей и похитили у уборщицы три доллара
На западе столицы неизвестные совершили разбойное нападение на двоих строителей и уборщицу. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в
На западе столицы неизвестные совершили разбойное нападение на двоих строителей и уборщицу. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В полицию от граждан поступила информация о мужчине в крови по адресу Мичуринский проспект, дом 22. Сотрудники, прибыв на место, выяснили, что трое неизвестных, угрожая похожим на монтировку предметом, нанесли телесные повреждения двоим строителям организации.
Преступники похитили у
Одного из потерпевших доставили в больницу с открытыми переломами голени и локтевой кости, а также переломом костей носа. Другой от госпитализации отказался.
Задержаны двое безработных граждан 1994 года рождения, которые изобличены в совершении преступления. Против них возбудили уголовное дело о разбое. Полиция разыскивает третьего участника налета.