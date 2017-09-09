В Канске мужчина захватил автобус ради поездки в отделение полиции

В Канске 40-летний местный житель угнал автобус, потребовав довести себя до отделения полиции. Мужчина угрожал кондуктору осколком от разбитой бутылки. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По данным ведомства, на остановке мужчина зашел в маршрутку и начал кричать на водителя и кондуктора. В руках у него была разбитая бутылка. В момент ЧП в автобусе находился еще один пассажир.

Чтобы не провоцировать агрессивного мужчину, водителю пришлось выполнить его требования. Он довез жителя Канска до здания МВД. Полицейские на месте скрутили угонщика и отвели в отделение.

Выяснилось, что 40-летний мужчина ранее уже был судим. Зачем ему потребовалось захватить транспортное средства, в ведомстве не пояснили. По словам очевидцев, дебошир был пьян.