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13:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Канске мужчина захватил автобус ради поездки в отделение полиции

40-летний мужчина угрожал кондукторы осколком от бутылки.

В Канске 40-летний местный житель угнал автобус, потребовав довести себя до отделения полиции. Мужчина угрожал кондуктору осколком от разбитой бутылки. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По данным ведомства, на остановке мужчина зашел в маршрутку и начал кричать на водителя и кондуктора. В руках у него была разбитая бутылка. В момент ЧП в автобусе находился еще один пассажир.

Чтобы не провоцировать агрессивного мужчину, водителю пришлось выполнить его требования. Он довез жителя Канска до здания МВД. Полицейские на месте скрутили угонщика и отвели в отделение.

Выяснилось, что 40-летний мужчина ранее уже был судим. Зачем ему потребовалось захватить транспортное средства, в ведомстве не пояснили. По словам очевидцев, дебошир был пьян.

Добавим, что по данному факту было заведено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством». Нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы.

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