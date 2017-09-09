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12:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В крупном пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске сгорели шесть автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал, рассказали «Вестям» в МЧС.

В крупном пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске сгорели шесть автомобилей, об этом «Вестям» рассказали в пресс-служе ГУ МЧС по НСО.

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«8 сентября в 23:11 загорелся гаражный бокс, расположенный за жилым многоквартирным домом на улице Лежена, 9/1. После прибытия пожарные установили, что над гаражным боксом сделана надстройка второго этажа, каркасная с утеплителем. Именно она горела открытым огнем на площади в 600 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось отсутсвием проездов — они были заставлены автомобилями. Внутри боксов находилось газовое оборудование. Сотрудники МЧС вытащили 23 газовых и ацетиленовых баллона. Работе пожарных также мешало наличие в гаражном комплексе электричествав 380 вольт, которое долго не могли отключить. Никто не погиб и не пострадал. Огнем повреждены шесть автомобилей», — заявили в пресс-службе МЧС.

В настоящий момент пожар потушен. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. «Вести» следят за развитием событий.

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