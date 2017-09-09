В крупном пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске сгорели шесть автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

В крупном пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске сгорели шесть автомобилей, об этом «Вестям» рассказали в пресс-служе ГУ МЧС по НСО.

«8 сентября в 23:11 загорелся гаражный бокс, расположенный за жилым многоквартирным домом на улице Лежена, 9/1. После прибытия пожарные установили, что над гаражным боксом сделана надстройка второго этажа, каркасная с утеплителем. Именно она горела открытым огнем на площади в 600 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось отсутсвием проездов — они были заставлены автомобилями. Внутри боксов находилось газовое оборудование. Сотрудники МЧС вытащили 23 газовых и ацетиленовых баллона. Работе пожарных также мешало наличие в гаражном комплексе электричествав 380 вольт, которое долго не могли отключить. Никто не погиб и не пострадал. Огнем повреждены шесть автомобилей», — заявили в пресс-службе МЧС.