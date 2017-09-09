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06:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Особый противопожарный режим введён в Амурском районе

Ограничение на посещение лесов действует до 26 сентября.

Источник: AP 2017

Администрация Амурского района с 6 сентября установила в границах территории особый противопожарный режим. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в муниципалитете, ограничение на посещение лесов будет действовать до 26 сентября.

 — Только с 12 апреля по 6 сентября 2017 года на территории Амурского района были зарегистрированы и ликвидированы 29 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 3386 га, в настоящее время возгораний нет, — отметили в администрации района. — Также с 30 марта по 6 сентября зафиксировано 177 случаев горения сухой травы, из которых 122 произошли на территории Амурска.

Особый противопожарный режим запрещает гражданам посещать леса, выжигать сухую траву и разводить на полях костры. Кроме того, нельзя проводить в лесопарковых зонах массовые мероприятия, сжигать мусор на неприспособленных для этого площадках, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках и в садоводческих товариществах.

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 Особый противопожарный режим введён в Амурском районе
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