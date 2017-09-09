Особый противопожарный режим введён в Амурском районе

Источник: AP 2017

Администрация Амурского района с 6 сентября установила в границах территории особый противопожарный режим. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в муниципалитете, ограничение на посещение лесов будет действовать до 26 сентября.

— Только с 12 апреля по 6 сентября 2017 года на территории Амурского района были зарегистрированы и ликвидированы 29 пожаров на землях лесного фонда на общей площади 3386 га, в настоящее время возгораний нет, — отметили в администрации района. — Также с 30 марта по 6 сентября зафиксировано 177 случаев горения сухой травы, из которых 122 произошли на территории Амурска.