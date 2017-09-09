Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США.
По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).
«Ирму» называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережье США на выходных.
На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.
Специалисты считают, что «Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.