Женщина на внедорожнике сбила пешехода в центре Астаны
Мужчину сбили на пешеходном переходе в центре Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Мужчину сбили на пешеходном переходе в центре Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщают очевидцы, ДТП произошло по улице Кунаева около 15.10 часов.
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«Водитель автомашины марки Land Cruiser Prado, следуя по улице Кунаева, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в установленном месте. В результате ДТП 23-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу», — говорится в информации
Отметим, вечером 8 сентября в Алматы произошел смертельный наезд на пешехода. ДТП совершил неизвестный водитель. Он скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте. Виновника аварии разыскивает полиция.