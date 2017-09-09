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07:49 (мск), источник: Tengrinews

Женщина на внедорожнике сбила пешехода в центре Астаны

Мужчину сбили на пешеходном переходе в центре Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло по улице Кунаева около 15.10 часов.

В пресс-службе столичного ДВД сообщили, по факту происшествия, имевшего место 8 сентября по улице Кунаева, проводится доследственная проверка.

«Водитель автомашины марки Land Cruiser Prado, следуя по улице Кунаева, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в установленном месте. В результате ДТП 23-летний пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу», — говорится в информации пресс-службы.

Отметим, вечером 8 сентября в Алматы произошел смертельный наезд на пешехода. ДТП совершил неизвестный водитель. Он скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался на месте. Виновника аварии разыскивает полиция.

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