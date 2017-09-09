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06:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два человека погибли и шесть пострадали в двух ДТП в Иркутской области

Проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сразу две смертельные аварии с участием Nissan и Toyota произошли в Иркутской области 8 и 9 сентября. От полученных травм скончались два человека, еще шесть госпитализированы. Сотрудники полиции выясняют подробности ДТП. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Столкновение автомобилей Nissan Safari и Toyota Corolla произошло на автодороге Ангарск — Савватеевка накануне вечером, 8 сентября. От полученных травм на месте скончался 22-летний пассажир Toyota. В медицинское учреждение были доставлены водители транспортных средств и один из пассажиров. Также сегодня утром, 9 сентября, в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух иномарок на въезде на объездную автодорогу в Ленинском районе.

«Установлено, что рано утром произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Nissan Teana. В результате ДТП погиб 25-летний пассажир Camry. Пассажира того же седана и двоих водителей японских автомобилей доставили в медицинское учреждение для оказания помощи», -отметили в ведомстве.

Полицейские выясняют подробности происшествия и призывают водителей соблюдать скоростной режим в условиях мокрого дорожного покрытия. Исключите опасные маневры во время управления автотранспортом. Пренебрежения правилами безопасности могут привести к трагическим последствиям.

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