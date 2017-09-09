В Омске загорелась школа

Источник: РИА "Новости"

В омском паблике Омск Live появилось сообщение о пожаре в лицее № 137. Пользователи написали, что один мальчик попал в реанимацию.

Как уточнили в МЧС России по Омской области, в 20:21 спасателям поступила информация о возгорании утеплителя дверного полотна запасного выхода в здании лицея № 137. Пожар успели потушить до приезда пожарных.