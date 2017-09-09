Женщина из Полины Осипенко арестована на 12 суток за алименты
Гражданка задолжала своей дочери около 140 тыс рублей.
Гражданка задолжала своей дочери около 140 тыс рублей.
Суд района имени Полины Осипенко Хабаровского края за неисполнение требований закона приговорил местную жительницу к административному аресту сроком на 12 суток. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, с июня 2016 года гражданка была лишена родительских прав на свою 12-летнюю дочь — женщина воспитывала ребёнка в антисанитарных условиях и чересчур часто употребляла алкоголь.
— Девочка длительное время оставалась без присмотра матери, была предоставлена сама себе, — отметили в Управлении ФССП. — Женщину обязали выплачивать алименты, но она решила, что лишение родительских прав отменяет и родительские обязанности. Через непродолжительное время сумма долга выросла до 140 тыс рублей, но перечислять деньги ребёнку гражданка не спешила, несмотря на предупреждения и даже выписанный штраф. Осознать свою ответственность ей предстоит во время нахождения под арестом.
Напомним, только в Хабаровске и Хабаровском районе сейчас 4011 алиментщиков. 1 800 из них трудоустроены либо добровольно вносят платежи. 450 должников — те люди, которые нигде не трудоустроены, ведут асоциальный образ жизни, не имеют ликвидного имущества. 1 761 плательщик алиментов не имеет официально подтверждённого дохода.