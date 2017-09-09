Женщина из Полины Осипенко арестована на 12 суток за алименты

Суд района имени Полины Осипенко Хабаровского края за неисполнение требований закона приговорил местную жительницу к административному аресту сроком на 12 суток. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, с июня 2016 года гражданка была лишена родительских прав на свою 12-летнюю дочь — женщина воспитывала ребёнка в антисанитарных условиях и чересчур часто употребляла алкоголь.

— Девочка длительное время оставалась без присмотра матери, была предоставлена сама себе, — отметили в Управлении ФССП. — Женщину обязали выплачивать алименты, но она решила, что лишение родительских прав отменяет и родительские обязанности. Через непродолжительное время сумма долга выросла до 140 тыс рублей, но перечислять деньги ребёнку гражданка не спешила, несмотря на предупреждения и даже выписанный штраф. Осознать свою ответственность ей предстоит во время нахождения под арестом.



Напомним, только в Хабаровске и Хабаровском районе сейчас 4011 алиментщиков. 1 800 из них трудоустроены либо добровольно вносят платежи. 450 должников — те люди, которые нигде не трудоустроены, ведут асоциальный образ жизни, не имеют ликвидного имущества. 1 761 плательщик алиментов не имеет официально подтверждённого дохода.