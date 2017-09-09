В Уфе около мечети «Ихлас» «ВАЗ-2112» протаранил пассажирский «Нефаз»

Авария на улице Сочинской около мечети «Ихлас» в Уфе произошла минувшим пятничным вечером, 8 сентября. По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2112» не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где ехал пассажирский «Нефаз».