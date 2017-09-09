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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе около мечети «Ихлас» «ВАЗ-2112» протаранил пассажирский «Нефаз»

Легковушка выехала на встречную полосу.

Авария на улице Сочинской около мечети «Ихлас» в Уфе произошла минувшим пятничным вечером, 8 сентября. По словам очевидцев, водитель «ВАЗ-2112» не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где ехал пассажирский «Нефаз».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Удар был сильный. Капот отечественной легковушки смят полностью, — поделились очевидцы.

Водитель «двенадцатой» получил ушибы, сообщили представители службы «Дорожный патруль». От госпитализации он отказался.

Сейчас в обстоятельствах и причинах дорожного происшествия разбираются инспекторы ГИБДД Уфы.

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