СКР получил премию Евгения Дода

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По сведениям источников «Ъ», решение вернуть материалы уголовного дела Евгения Дода и Дмитрия Финкеля следователям СКР принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Формальным поводом для возврата дела в СКР для доследования, по словам собеседников «Ъ», стали противоречия в данных финансово-экономических экспертиз.

Часть из них в ходе расследования была назначена следствием. Часть же провели различные эксперты по просьбе стороны защиты — эти материалы следователи приобщили к материалам уголовного дела. Адвокаты Евгения Дода считали, что эти данные опровергают позицию стороны следствия о виновности их подзащитного. Для устранения возникших противоречий в деле Генпрокуратура и приняла решение о возврате материалов в СКР.

Как утверждают источники «Ъ», следствие рассчитывает быстро устранить нестыковки, а затем направить дело прокурорам. Сами Евгений Дод и Дмитрий Финкель остаются под домашним арестом.

Напомним, что после задержания летом прошлого года оба они с санкции суда были взяты под стражу и обвинены в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла об утверждении господином Додом в бытность его главой «РусГидро» приказа «О специальном премировании членов правления ОАО по итогам 2013 года», согласно которому он начислил самому себе с помощью главбуха Финкеля спецпремию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн руб., завысив, по версии следствия, размер вознаграждения не менее чем на 73,2 млн руб.

Согласно тому же приказу, премии, как считает следствие, незаконно получили и другие топ-менеджеры компании, что и привело к увеличению ущерба. Его сумма составила 200 млн руб. Впрочем, все эти деньги Евгений Дод, продолжающий настаивать на своей невиновности, вернул компании.

Кстати, само ПАО «РусГидро», признанное потерпевшим по делу, заявило в ходе следствия гражданский иск более чем на 700 млн руб., посчитав, что все премии, полученные как Евгением Додом, так и его заместителями, являлись незаконными.

Между тем позже следствие переквалифицировало действий господ Дода и Финкеля как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Впрочем, санкции этой статьи так же, как и за мошенничество, предусматривают до десяти лет лишения свободы.

В конце прошлого года, когда следствие по делу шло к завершению, СКР не стал настаивать в суде на продлении сроков содержания обвиняемых в СИЗО, ограничившись ходатайством о переводе их под домашний арест. Суд с этим согласился. Адвокаты фигурантов громкого уголовного дела не обжаловали избрание им этой меры пресечения. Любопытно, что ранее следователи настаивали на том, что содержание под стражей является единственно возможной мерой пресечения для обвиняемых, так как они могут оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.