СКР получил премию Евгения Дода
Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу
Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу
По сведениям источников «Ъ», решение вернуть материалы уголовного дела Евгения Дода и Дмитрия Финкеля следователям СКР принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Формальным поводом для возврата дела в СКР для доследования, по словам собеседников «Ъ», стали противоречия в данных
Часть из них в ходе расследования была назначена следствием. Часть же провели различные эксперты по просьбе стороны защиты — эти материалы следователи приобщили к материалам уголовного дела. Адвокаты Евгения Дода считали, что эти данные опровергают позицию стороны следствия о виновности их подзащитного. Для устранения возникших противоречий в деле Генпрокуратура и приняла решение о возврате материалов в СКР.
Напомним, что после задержания летом прошлого года оба они с санкции суда были взяты под стражу и обвинены в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла об утверждении господином Додом в бытность его главой «РусГидро» приказа «О специальном премировании членов правления ОАО по итогам 2013 года», согласно которому он начислил самому себе с помощью главбуха Финкеля спецпремию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн руб., завысив, по версии следствия, размер вознаграждения не менее чем на 73,2 млн руб.
Согласно тому же приказу, премии, как считает следствие, незаконно получили и другие
Между тем позже следствие переквалифицировало действий господ Дода и Финкеля как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Впрочем, санкции этой статьи так же, как и за мошенничество, предусматривают до десяти лет лишения свободы.
В конце прошлого года, когда следствие по делу шло к завершению, СКР не стал настаивать в суде на продлении сроков содержания обвиняемых в СИЗО, ограничившись ходатайством о переводе их под домашний арест. Суд с этим согласился. Адвокаты фигурантов громкого уголовного дела не обжаловали избрание им этой меры пресечения. Любопытно, что ранее следователи настаивали на том, что содержание под стражей является единственно возможной мерой пресечения для обвиняемых, так как они могут оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.
В подтверждение своих доводов представители СКР представляли рапорты оперативников ФСБ, в которых говорилось о планах господина Дода уехать из России. В частности, им якобы готовился «отход» в Великобританию, где в Лондоне весной 2013 года
Сергей Сергеев