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09:53 (мск), источник: "Российская газета"

На въезде в Челябинск лихач сбил двух школьниц и врезался в остановку

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП, в котором тяжелые травмы получили две школьницы в возрасте 10 и 11 лет. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в субботу в ГУ МВД региона.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

— Инцидент произошел вчера въезде в Челябинск со стороны поселка Федоровка, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на двух девочек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем наехал на бордюрный камень и, потеряв управление, врезался в остановочный комплекс. Пострадавшие в возрасте 10 и 11 лет госпитализированы с телесными повреждениями. К счастью, на остановке в момент тарана людей не оказалось.

По данным ГИБДД, в начале сентября виновника ДТП уже привлекали к административной ответственности за не предоставление преимущества пешеходам, отметили в полиции. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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