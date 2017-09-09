На въезде в Челябинск лихач сбил двух школьниц и врезался в остановку

— Инцидент произошел вчера въезде в Челябинск со стороны поселка Федоровка, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на двух девочек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем наехал на бордюрный камень и, потеряв управление, врезался в остановочный комплекс. Пострадавшие в возрасте 10 и 11 лет госпитализированы с телесными повреждениями. К счастью, на остановке в момент тарана людей не оказалось.