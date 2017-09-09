Омич, бросивший на дороге двух сбитых «снегурочек», пойдет под суд
В отношении 25-летнего жителя Фирстово Тюкалинского района расследуется уголовное дело по факту оставления людей в опасности.
В отношении 25-летнего жителя Фирстово Тюкалинского района расследуется уголовное дело по факту оставления людей в опасности.
Авария под Омском произошла в новогоднюю ночь. Около 4:30 в поселке были сбиты две женщины, 31 и 53 года, сообщили в омской Госавтоинспекции. Известно, что они работали в местном Доме Культуры и возвращались с новогоднего мероприятия. С травмами, повлекшими тяжкий и средний вред здоровью, они были доставлены в больницу.
Неизвестный водитель, сбивший сельчанок, с места происшествия скрылся. Однако в ходе розыскных мероприятий полицейские установили его личность — им оказался местный житель. Он сбил потерпевших на автомобиле ВАЗ-2172.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, после проведения которых уголовное дело будет передано в суд», — говорится в сообщении омской полиции.
Сельчанину грозит до 1 года лишения свободы.