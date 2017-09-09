Омич, бросивший на дороге двух сбитых «снегурочек», пойдет под суд

Авария под Омском произошла в новогоднюю ночь. Около 4:30 в поселке были сбиты две женщины, 31 и 53 года, сообщили в омской Госавтоинспекции. Известно, что они работали в местном Доме Культуры и возвращались с новогоднего мероприятия. С травмами, повлекшими тяжкий и средний вред здоровью, они были доставлены в больницу.