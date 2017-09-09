Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Погибший в ДТП политолог из Киева был рад гибели в ДТП Бережной
Два друга создали бизнес, который принес им за год 173 млн руб.
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:01 (мск), источник: СуперОмск

Омич, бросивший на дороге двух сбитых «снегурочек», пойдет под суд

В отношении 25-летнего жителя Фирстово Тюкалинского района расследуется уголовное дело по факту оставления людей в опасности.

Авария под Омском произошла в новогоднюю ночь. Около 4:30 в поселке были сбиты две женщины, 31 и 53 года, сообщили в омской Госавтоинспекции. Известно, что они работали в местном Доме Культуры и возвращались с новогоднего мероприятия. С травмами, повлекшими тяжкий и средний вред здоровью, они были доставлены в больницу.

Неизвестный водитель, сбивший сельчанок, с места происшествия скрылся. Однако в ходе розыскных мероприятий полицейские установили его личность — им оказался местный житель. Он сбил потерпевших на автомобиле ВАЗ-2172.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, после проведения которых уголовное дело будет передано в суд», — говорится в сообщении омской полиции.

Сельчанину грозит до 1 года лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Минобороны ответило на заявления ФРГ об учениях «Запад-2017»
Число пострадавших при ДТП в Югре выросло до 15 человек
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
В России наступил «день тишины» перед выборами
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь