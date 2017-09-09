Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Путин отказался ехать на крупнейшую встречу мировых лидеров в США
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
В центре Киева взорвался автомобиль, есть погибший
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Твин Пикс глазами психиатра
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на улице Щербакова «ВАЗ» влетел в столб, есть жертвы

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Щербакова «ВАЗ» врезался в столб рекламного щита. ДТП произошло у дома № 1А, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает служба спасения «СОВА», в салоне машины находились четыре человека. По предварительной информации, водитель и еще один пассажир скрылись с места ДТП до приезда полицейских.

«Водитель на автомобиле “ВАЗ-2108” при движении по улице Белинского со стороны Шварца в сторону Самолетной не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего произошло столкновение с опорой рекламного щита», — сообщил врио замкомандира полка ГИБДД города Марат Музофаров.

В аварии один человек погиб, еще один человек получил травмы и доставлен в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Китайская компания получит 14,6% акций "Роснефти"
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь