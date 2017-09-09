В Екатеринбурге на улице Щербакова «ВАЗ» влетел в столб, есть жертвы

Как сообщает служба спасения «СОВА», в салоне машины находились четыре человека. По предварительной информации, водитель и еще один пассажир скрылись с места ДТП до приезда полицейских.

«Водитель на автомобиле “ВАЗ-2108” при движении по улице Белинского со стороны Шварца в сторону Самолетной не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень, после чего произошло столкновение с опорой рекламного щита», — сообщил врио замкомандира полка ГИБДД города Марат Музофаров.



В аварии один человек погиб, еще один человек получил травмы и доставлен в больницу.