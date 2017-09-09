Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Кадыров заявил, что готов идти против РФ из-за резни в Мьянме
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
В центре Киева взорвался автомобиль, есть погибший
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Названа главная причина смерти во время секса
Почему натуральное — не значит полезное
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10:48 (мск), источник: РБК

ФБР заподозрила Uber в незаконной борьбе с конкурентом Lyft

Власти США начали очередное расследование против Uber. На этот раз компанию подозревают в нарушении закона о конкуренции. Водителям, работавшим на сервис-такси Lyft и Uber одновременно, Uber предлагала деньги за лояльность.

Источник: Reuters

​ФБР (Федеральное бюро расследований) и федеральные прокуроры в Нью-Йорке ведут расследование против Uber Technologies Inc., компанию подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом Lyft. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным WSJ, речь идет о незаконном вмешательство в работу конкурента.

Расследование началось на фоне ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера. По данным двух знакомых с ситуацией источников агентства, он подал в отставку на прошлой неделе, проработав в компании год.

Предметом для расследования стала программа Uber, называвшаяся Hell («Ад»), которая предположительно позволяла компании шпионить за водителями сервиса-такси конкурента Lyft.

Читайте также
Компанию Uber возглавит бывший гендиректор туроператора Expedia Дара Хосровшахи

Программы Hell опознавала водителей, которые работали на обе компании и предлагала им денежные вознаграждения за лояльность только Uber. По словам источников агентства, программа работала с 2014 по 2016 год.

Это уже третье расследование властей США против Uber. Прокуратура в Сан-Франциско расследует применение компанией программы Greyball, которая использовалась для обмана регулирующих органов. Департамент Минюста США в Вашингтоне расследует другое предположительное нарушение закона, который запрещает давать взятки иностранным чиновникам.

Предстваитель Uber в Сан-Франциско Мэтт Коллмэн заявил Bloomberg, что компания работает со следствием, а программа Hell больше не использует. В ФБР на запрос агентства не ответили.

Водители Lyft подали в суд на Uber из-за программы Hell. Судья удовлетворил ходатайство об отказе рассматривать дело в прошлом месяце, но разрешил его переработать.

В июне из Uber ушел глава компании Трэвис Каланик на фоне скандалов, связанных с отношениями внутри компании к женщинам и водителям. Компания наняла Дару Хосровшахи— экс-главу Expedia. По его словам, он собирается принести в компанию новые ценности и избавиться от проблем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Можем выбить РФ из Крыма силой?»: послание Порошенко к Раде
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Саудовская Аравия ждет, пока Катар объявит о своей позиции
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России
Минобороны назвало потери на Кубе во время Карибского кризиса
В России наступил «день тишины» перед выборами
Прибалтийские послы попросили не относить их страны к СССР
Ураган «Ирма» усилился до максимальной пятой категории
МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов
Спорт
«Спартак» примет «Рубин» в матче чемпионата России Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу
Авто
Из Шанхая в Венецию за 5 дней: рассказываем о рекорде Редактор «Авто Mail.Ru Петр Баканов вместе с путешественником Райнером Цитлоу и Дмитрием Макаровым установили мировой рекорд, проехав на Volkswagen Tiguan из Шанхая в Венецию всего за 5 дней. И они сейчас расскажут, как это было.
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь