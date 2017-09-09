ФБР заподозрила Uber в незаконной борьбе с конкурентом Lyft
Власти США начали очередное расследование против Uber. На этот раз компанию подозревают в нарушении закона о конкуренции. Водителям, работавшим на
Власти США начали очередное расследование против Uber. На этот раз компанию подозревают в нарушении закона о конкуренции. Водителям, работавшим на
ФБР (Федеральное бюро расследований) и федеральные прокуроры в
Расследование началось на фоне ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера. По данным двух знакомых с ситуацией источников агентства, он подал в отставку на прошлой неделе, проработав в компании год.
Предметом для расследования стала программа Uber, называвшаяся Hell («Ад»), которая предположительно позволяла компании шпионить за водителями
Программы Hell опознавала водителей, которые работали на обе компании и предлагала им денежные вознаграждения за лояльность только Uber. По словам источников агентства, программа работала с 2014 по 2016 год.
Это уже третье расследование властей США против Uber. Прокуратура в
Предстваитель Uber в
Водители Lyft подали в суд на Uber
В июне из Uber ушел глава компании Трэвис Каланик на фоне скандалов, связанных с отношениями внутри компании к женщинам и водителям. Компания наняла Дару Хосровшахи—