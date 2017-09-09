Под Омском «Газель» со школьниками провалилась на сгнившем мосту — ФОТО
Жители Муромцевского района жалуются в соцсетях, что местным школьникам приходится ездить через мост, который
Жители Муромцевского района жалуются в соцсетях, что местным школьникам приходится ездить через мост, который
Как сообщила в паблике «ЧП Омск» местная жительница Ирина Ходюкова, школьникам приходится по дороге между селами Карбыза и Михайловка ежедневно переезжать практически полностью сгнивший мост. Очередная такая поездка чуть не окончилась для детей фатально — колесо микроавтобуса провалилось и увязло в сгнившем дереве.
«В обычный день, дети возвращались домой на школьной Газели, дорога лежит через небольшую, но глубокую реку, мост весь сгнил, местные власти ничего не предпринимают и не собираются, наверное ожидают непоправимых последствий», — заявляет очевидица.
По словам Ирины Ходюковой, сельчане неоднократно жаловались, писали письма и собирали подписи, однако эти действия не имели никакого эффекта.