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12:07 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском «Газель» со школьниками провалилась на сгнившем мосту — ФОТО

Жители Муромцевского района жалуются в соцсетях, что местным школьникам приходится ездить через мост, который вот-вот обрушится.

Как сообщила в паблике «ЧП Омск» местная жительница Ирина Ходюкова, школьникам приходится по дороге между селами Карбыза и Михайловка ежедневно переезжать практически полностью сгнивший мост. Очередная такая поездка чуть не окончилась для детей фатально — колесо микроавтобуса провалилось и увязло в сгнившем дереве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В обычный день, дети возвращались домой на школьной Газели, дорога лежит через небольшую, но глубокую реку, мост весь сгнил, местные власти ничего не предпринимают и не собираются, наверное ожидают непоправимых последствий», — заявляет очевидица.

По словам Ирины Ходюковой, сельчане неоднократно жаловались, писали письма и собирали подписи, однако эти действия не имели никакого эффекта.

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