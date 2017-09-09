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10:12 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане «Лада» вылетела с моста и загорелась: погиб водитель

Накануне в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

— ДТП произошло возле завода «Форд Соллерс». С моста опрокинулся автомобиль «Лада Калина» и загорелся, — сообщили в МЧС.

Сообщается, что на месте происшествия погиб 55-летний водитель легкового автомобиля. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 6 кв метров, извлекли тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.

В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.

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