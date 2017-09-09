В Татарстане «Лада» вылетела с моста и загорелась: погиб водитель
Накануне в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Накануне в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
— ДТП произошло возле завода «Форд Соллерс». С моста опрокинулся автомобиль «Лада Калина» и загорелся, — сообщили в МЧС.
Сообщается, что на месте происшествия погиб 55-летний водитель легкового автомобиля. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 6 кв метров, извлекли тело погибшего и передали его сотрудникам полиции.
В настоящее время устанавливаются подробности происшествия.