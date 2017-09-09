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15:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем «УАЗ» врезался в машину ГИБДД: пострадали трое сотрудников

Водитель внедорожника был пьян.

Источник: РИА "Новости"

Водитель внедорожника «УАЗ Патриот» врезался в служебный автомобиль ГИБДД и наехал на стоявших рядом с авто полицейских на 12 км трассы «Воронеж — Тамбов» в 21:20 пятницы, 8 сентября. Автоинспекторы оформляли другое ДТП, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, водитель внедорожника был пьян. Патрульная машина стояла на проезжей части с включенными проблесковыми маячками. После аварии троих автоинспекторов доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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