Под Воронежем «УАЗ» врезался в машину ГИБДД: пострадали трое сотрудников
Водитель внедорожника был пьян.
Водитель внедорожника был пьян.
Водитель внедорожника «УАЗ Патриот» врезался в служебный автомобиль ГИБДД и наехал на стоявших рядом с авто полицейских на 12 км трассы «Воронеж — Тамбов» в 21:20 пятницы, 8 сентября. Автоинспекторы оформляли другое ДТП, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
По данным полиции, водитель внедорожника был пьян. Патрульная машина стояла на проезжей части с включенными проблесковыми маячками. После аварии троих автоинспекторов доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.