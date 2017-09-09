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11:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Под Краснокамском две пожилых женщины вторые сутки не могут выйти из леса

В Краснокамском районе две пожилые женщины заблудились в лесу. Утром 8 сентября они отправились в лес за ягодами.

Из Краснокамска доехали на автобусе до остановки Гуляево. Вечером одна из них, 69-летняя Ираида Ершова, позвонила сыну, и сообщила, что найти дорогу не могут, и останутся ночевать в лесу.

Сын заявил о происшествии в полицию.

«Утром мама вышла на связь, сказала, что они с подругой ночь провели у костра, от дождя спасались под полиэтиленовым плащом. Утром поели, и снова стали искать дорогу. Но второй женщине, Валентине Вшивковой, стало плохо, предположительно из-за переохлаждения. На рассвете я поехал в лес их искать, но безуспешно, сейчас жду помощи специалистов на месте», — рассказал сын пропавшей.

Сейчас у Ираиды Ершовой телефон не работает, так как разрядился аккумулятор.

По имеющимся данным, лес в том месте, где женщины собирали ягоды, им хорошо знаком.

«Сотрудники полиции Краснокамского района уже ведут поисковую операцию, мы тоже выехали на место», — сообщили «АиФ-Прикамье» в Пермской краевой службе спасения.

Просим всех, кто владеет информацией о потерявшихся, позвонить в ЕДДС на номер 112.

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