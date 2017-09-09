Под Краснокамском две пожилых женщины вторые сутки не могут выйти из леса
В Краснокамском районе две пожилые женщины заблудились в лесу. Утром 8 сентября они отправились в лес за ягодами.
В Краснокамском районе две пожилые женщины заблудились в лесу. Утром 8 сентября они отправились в лес за ягодами.
Из Краснокамска доехали на автобусе до остановки Гуляево. Вечером одна из них, 69-летняя Ираида Ершова, позвонила сыну, и сообщила, что найти дорогу не могут, и останутся ночевать в лесу.
Сын заявил о происшествии в полицию.
«Утром мама вышла на связь, сказала, что они с подругой ночь провели у костра, от дождя спасались под полиэтиленовым плащом. Утром поели, и снова стали искать дорогу. Но второй женщине, Валентине Вшивковой, стало плохо, предположительно
Сейчас у Ираиды Ершовой телефон не работает, так как разрядился аккумулятор.
По имеющимся данным, лес в том месте, где женщины собирали ягоды, им хорошо знаком.
«Сотрудники полиции Краснокамского района уже ведут поисковую операцию, мы тоже выехали на место», — сообщили «АиФ-Прикамье» в Пермской краевой службе спасения.
Просим всех, кто владеет информацией о потерявшихся, позвонить в ЕДДС на номер 112.