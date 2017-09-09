В Чусовом полиция всю ночь искала двоих восьмилетних мальчиков

В городе Чусовой в Пермском крае 8 сентября после уроков пропали два восьмилетних мальчика. Одноклассники ушли из школы и не вернулись домой. Друзья учатся в одном классе.

О происшествии вечером в пятницу в дежурную часть полиции сообщили родители детей. Весь личный состав территориального отдела полиции подняли по тревоге для поисков.

«Чусовой был разбит на секторы, в каждом из которых полицейские обследовали подъезды, чердаки, подвалы, делали поквартирные и подворовые обходы. Параллельно проверялись места скопления молодежи, развлекательные учреждения. Отрабатывался круг знакомых и друзей пропавших детей, а также проверялись ранее судимые граждане», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Детей нашли рано утром дети 9 сентября. Их доставили в дежурную часть полиции, где ребята рассказали, что ночевали у друга.