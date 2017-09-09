СМИ сообщили о пострадавшей при взрыве автомобиля в Киеве модели Dior

«Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior», — сказала женщина.

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При этом фамилию пострадавшей женщина не уточнила.

Автомобиль взорвался 8 сентября в Киеве на Бессарабской площади. В результате происшествия погиб один человек — член чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, который воевал в Донбассе, Тимур Махаури. Женщина и ребенок, также находившееся в машине, получили ранения.