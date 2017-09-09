В аэропорту Екатеринбурга самолет совершил экстренную посадку
Самолет, следовавший из Москвы в Южно — Сахалинск, рейсом FV-6483, вынужденно приземлился в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Самолет, следовавший из Москвы в Южно — Сахалинск, рейсом FV-6483, вынужденно приземлился в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
— У самолета во время полета сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Для выяснения причин технического сбоя около часа ночи по московскому времени борт вынуждено приземлился в Екатеринбурге, — сообщили в
Для тестирования судна и устранения проблем понадобилось около пяти часов. Утром борт продолжил полет в