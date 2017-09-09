Смертельное ДТП на Дзержинского: автомобиль врезался в столб и сгорел

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Смертельное ДТП произошло в субботу на проспекте Дзержинского в Миске. Автомобиль Mitsubishi, который ехал по направлению к МКАД на большой скорости врезался в столб. От удара и столб и машину разорвало на несколько частей, автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.