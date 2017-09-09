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12:30 (мск), источник: ТАСС

МЧС России готово помочь странам, пострадавшим от урагана «Ирма»

Отмечается, что МЧС уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. МЧС РФ готово оказать помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана «Ирма». Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков, отвечая на вопрос ТАСС.

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«Тем странам, которые пострадали от удара “Ирмы”, наши спасатели, наши высокие технологии и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации», — сказал он.

Пучков уточнил, что МЧС России уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.

Ураган «Ирма» достиг территории Кубы и движется вдоль ее северного побережья. Согласно прогнозам метеорологов, к утру 10 сентября ураган достигнет юга штата Флорида. «Ирма» с середины недели бушует в регионе Карибского бассейна и затронула Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. В результате прохождения урагана уже погибли не менее 22 человек.

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