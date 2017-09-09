При взрыве автомобиля в Киеве пострадала модель Dior

Источник: Publika.md

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на женщину, которая назвалась подругой пострадавшей.

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«Её зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior», — сказала женщина.

Фамилию пострадавшей она не уточнила. В автомобиле также находился ребёнок, пишет RT.

Вечером 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Находившийся за рулём мужчина погиб на месте. В результате произошедшего также получила тяжёлые ранения женщина, она доставлена в больницу.