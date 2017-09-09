При взрыве автомобиля в Киеве пострадала модель Dior
Женщина, пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева, была моделью Dior.
Женщина, пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева, была моделью Dior.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на женщину, которая назвалась подругой пострадавшей.
«Её зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом Dior», — сказала женщина.
Фамилию пострадавшей она не уточнила. В автомобиле также находился ребёнок, пишет RT.
Вечером 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль. Находившийся за рулём мужчина погиб на месте. В результате произошедшего также получила тяжёлые ранения женщина, она доставлена в больницу.
В МВД Украины сообщили, что погибший — гражданин Грузии Тимур Махаури, известный в криминальных кругах, он привлекался к ответственности за хранение оружия.