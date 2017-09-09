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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — До 61 человека возросло число жертв землетрясения, которое произошло накануне вблизи берегов Мексики, сообщают в субботу западные СМИ.

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По данным властей, впоследствии в ходе поисково-спасательных работ число жертв может превысить 80 человек.

Не менее 200 человек пострадали.

Землетрясение, в частности, затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско; серьезный ущерб нанесен городу Хучитан-де-Сарагоса в штате Оахака.

СМИ сообщают, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето совершил визит в этот город для изучения ситуации, и после поездки написал в твиттере, что в Хучитан-де-Сарагосе, первым делом, необходимо восстановить поставки воды и продовольствия, а также оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

По словам президента, Мексика столкнулась с сильнейшим из зарегистрированных в стране за последние как минимум 100 лет землетрясением, отмечают СМИ.

Власти предупреждают о возможном возникновении новых сильных афтершоков.

В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.

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