Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — До 61 человека возросло число жертв землетрясения, которое произошло накануне вблизи берегов Мексики, сообщают в субботу западные СМИ.
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — До 61 человека возросло число жертв землетрясения, которое произошло накануне вблизи берегов Мексики, сообщают в субботу западные СМИ.
По данным властей, впоследствии в ходе
Землетрясение, в частности, затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско; серьезный ущерб нанесен городу
СМИ сообщают, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето совершил визит в этот город для изучения ситуации, и после поездки написал в твиттере, что в
По словам президента, Мексика столкнулась с сильнейшим из зарегистрированных в стране за последние как минимум 100 лет землетрясением, отмечают СМИ.
В пятницу у берегов Мексики была зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,4. По данным Геологической службы США, за землетрясением последовали несколько афтершоков, магнитуды которых разнились от 4,5 до 5,7.