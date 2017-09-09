Маски-шоу в День города: бойцы Росгвардии нагрянули в челябинский ресторан

Бойцы ОМОН нагрянули в субботу, 9 сентября, в челябинский ресторан «Бакинский дворик» (ЧМЗ, ул. Хлебозаводская, 66) в рамках оказания силовой поддержки сотрудникам уголовного розыска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В Металлургическом районе Управлением уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области сегодня проводятся
Добавим, по предварительным данным, «незваных посетителей» интересуют иностранные граждане и законность их пребывания на территории Российской Федерации.
Напомним, 29 августа текущего года правоохранителям Челябинска пришлось вмешаться в сходку между уроженцами России и Грузии в районе Тополиной аллеи — в подразделение по борьбе с организованной преступностью тогдаа были доставлены более 100 человек.