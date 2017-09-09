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16:15 (мск), источник: dostup1.ru

Маски-шоу в День города: бойцы Росгвардии нагрянули в челябинский ресторан

Оперативно-розыскные мероприятия проводит управление уголовного розыска.

Бойцы ОМОН нагрянули в субботу, 9 сентября, в челябинский ресторан «Бакинский дворик» (ЧМЗ, ул. Хлебозаводская, 66) в рамках оказания силовой поддержки сотрудникам уголовного розыска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Металлургическом районе Управлением уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области сегодня проводятся оперативно-розыскные мероприятия при силовой поддержке Управления Росгвардии по региону», — сообщили в полицейском главке.

Добавим, по предварительным данным, «незваных посетителей» интересуют иностранные граждане и законность их пребывания на территории Российской Федерации.

Напомним, 29 августа текущего года правоохранителям Челябинска пришлось вмешаться в сходку между уроженцами России и Грузии в районе Тополиной аллеи — в подразделение по борьбе с организованной преступностью тогдаа были доставлены более 100 человек.

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