Маски-шоу в День города: бойцы Росгвардии нагрянули в челябинский ресторан

Бойцы ОМОН нагрянули в субботу, 9 сентября, в челябинский ресторан «Бакинский дворик» (ЧМЗ, ул. Хлебозаводская, 66) в рамках оказания силовой поддержки сотрудникам уголовного розыска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В Металлургическом районе Управлением уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области сегодня проводятся оперативно-розыскные мероприятия при силовой поддержке Управления Росгвардии по региону», — сообщили в полицейском главке.

Добавим, по предварительным данным, «незваных посетителей» интересуют иностранные граждане и законность их пребывания на территории Российской Федерации.