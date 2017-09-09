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17:03 (мск), источник: VN.ru

Два тяжких преступления раскрыты сегодня в Новосибирской области

Два мужчины попали в медицинские учреждения с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Один был жесткого избит в селе Первомайское Исктимского района. Второй — рядом со своим домом на ул. Чехова в Новосибирске. Сегодня, 9 сентября, подозреваемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью были задержаны полицией.

Напомним, что 8 сентября из дома по улице Комсомольской села Первомайское бригада скорой помощи забрала 48-летнего жителя деревни Бердь — в районной больнице врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму и телесные повреждения.

Полиции удалось быстро установить подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались безработный и ранее неоднократно судимый 28-летний житель села Улыбино и ранее судимый 44-летний житель села Первомайское. Полицейские выяснили, что 8 сентября в 14.00 во дворе дома села Первомайское мужчины вместе распивали спиртное. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемые избили потерпевшего.

Как сообщает пресс-центр Главного управления МВД по России Новосибирской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ночь на 8 сентября в новосибирскую полицию поступило сообщение из больницы, куда доставили 56-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой. Он смог рассказать, что рядом с его домом на улице Чехова его избил неизвестный.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за угон 21-летний мужчина без определенного места жительства и рода занятий, который у дома по улице Чехова в ходе возникшего конфликта нанес потерпевшему несколько ударов камнем по голове. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Два тяжких преступления раскрыты сегодня в Новосибирской области
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