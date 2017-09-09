Два тяжких преступления раскрыты сегодня в Новосибирской области
Два мужчины попали в медицинские учреждения с тяжелыми
Два мужчины попали в медицинские учреждения с тяжелыми
Напомним, что 8 сентября из дома по улице Комсомольской села Первомайское бригада скорой помощи забрала 48-летнего жителя деревни Бердь — в районной больнице врачи диагностировали у мужчины
Полиции удалось быстро установить подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались безработный и ранее неоднократно судимый 28-летний житель села Улыбино и ранее судимый 44-летний житель села Первомайское. Полицейские выяснили, что 8 сентября в 14.00 во дворе дома села Первомайское мужчины вместе распивали спиртное. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемые избили потерпевшего.
Как сообщает
В ночь на 8 сентября в новосибирскую полицию поступило сообщение из больницы, куда доставили 56-летнего мужчину с
В ходе