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17:20 (мск), источник: РИА Крым

Под Евпаторией женщину на матрасе унесло на полкилометра от берега

В пос. Заозерное (Евпатория) спасли 39-летнюю жительницу Алушты, которую на надувном матрасе унесло в море. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«Она находилась на небезопасном расстоянии порядка 500−600 м от берега и не могла самостоятельно вернуться на пляж. Спасатели на гидроцикле Yamaha вышли в море и через некоторое время доставили женщину на берег», — рассказали в ведомстве.

В медицинской помощи крымчанка не нуждалась. Сотрудники МЧС провели с ней беседу о правилах поведения на воде.

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