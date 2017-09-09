Под Евпаторией женщину на матрасе унесло на полкилометра от берега
В пос. Заозерное (Евпатория) спасли 39-летнюю жительницу Алушты, которую на надувном матрасе унесло в море. Об этом сообщает
В пос. Заозерное (Евпатория) спасли 39-летнюю жительницу Алушты, которую на надувном матрасе унесло в море. Об этом сообщает
«Она находилась на небезопасном расстоянии порядка 500−600 м от берега и не могла самостоятельно вернуться на пляж. Спасатели на гидроцикле Yamaha вышли в море и через некоторое время доставили женщину на берег», — рассказали в ведомстве.
В медицинской помощи крымчанка не нуждалась. Сотрудники МЧС провели с ней беседу о правилах поведения на воде.