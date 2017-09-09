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15:48 (мск), источник: Newtimes.kz

В ЗКО пропавшую три дня назад девочку нашли мертвой

Тело школьницы обнаружили в реке, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщили в полиции, тело 10-летней Майи Искайровой нашли сегодня утром. В настоящее время тело направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, ребенок пропал 5 сентября в 16.00 в совхозе Енбек Теректинского района ЗКО. Тетя пропавшей Майи Искайровой сообщила, что ее племянница ушла купаться на речку со своими одноклассниками, и оттуда больше не вернулась. Проплывавшие мимо люди на барже рассказали им, что девочка утонула.

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